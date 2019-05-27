رياضة | حكام مباريات اليوم في الجولة الأخيرة للدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكام مباريات اليوم في الجولة الأخيرة للدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم (الاثنين) ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري الممتاز، علي النحو التالي :

الجونة × الاسماعيلي : طاقم من رومانيا بقيادة إفرام ماريوس ويعاونه إفرام فالنتين وتشيري الكسندرو، وفاشنيك هوراتسيو حكما رابعا.

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النجوم × إنبي : أحمد جمال ويعاونه أحمد الشريف وإسلام مجدي، ومحمد علي كامل حكما رابعا، وكل من حسن السندبيسي وهشام توفيق حكما خامسا.

مصر المقاصة × طلائع الجيش : محمود وفا ويعاونه سيد حسن ومحمد عطا، وسامح حسين حكما رابعا، وكل من صبري إبراهيم ومحمد القلاوي حكما خامسا.

الداخلية × المصري : وائل فرحان ويعاونه محمد السيد ومصطفى عبد العظيم، وناصر عبد الفتاح حكما رابعا، وكل من محمود دسوقي وأحمد عبد الله حكما خامسا.