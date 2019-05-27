رياضة | فرج عامر يهنئ الزمالك بالفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر يهنئ الزمالك بالفوز بلقب الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادى سموحة الرياضى بالتهنئة لنادى الزمالك بفوزه بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وقال " عامر " فى برقية بعث بها الى رئيس نادى الزمالك ان نجوم الأبيض كانوا ابطالا طوال المباراة واسعدوا الجماهير المصرية بادائهم المشرف مؤكدا ان المصريين سعدوا بفوز نادي الزمالك.

وأشاد محمد فرج عامر بالتنظيم الرائع للمباراة وبالروح الرياضية التى سادت بين لاعبى الفريقين الزمالك وبركان واعرب عن امله فى يحقق المنتخب الوطنى لكرة القدم الفوز بكأس البطولة الافريقية مؤكدا ان التنظيم الرائع وتحقيق الأمن خلال هذه البطولة هى رسالة للعالم كله بان مصر اصبحت بلد الأمن والأمان وأنها قادرة على تنظيم البطولات العربية والأفريقية والعالمية.