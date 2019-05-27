انت الان تتابع ميدو يضع روشتة استمرار البطولات في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
الزمالك
وضع أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، روشتة استمرار النجاح للقلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب الكونفيدرالية عقب تغلب أبناء ميت عقبة على نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55، ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "الاستمرارية في النجاح مهمة، 3 عناصر للاستمرار في الفوز بالبطولات لسنوات متتالية: 1- الحفاظ على الإدارة الفنية، 2- الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، 3- استخدام النجاح لجذب المستثمرين للنادي وتوفير مناخ أكثر استقرارا لهم". الاستمرارية
وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "الاستمرارية في النجاح مهمة، 3 عناصر للاستمرار في الفوز بالبطولات لسنوات متتالية: 1- الحفاظ على الإدارة الفنية، 2- الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، 3- استخدام النجاح لجذب المستثمرين للنادي وتوفير مناخ أكثر استقرارا لهم".— Mido (@midoahm)
الاستمرارية في النجاح مهمه..٣عناصر للاستمرار في الفوز بالبطولات لسنوات متتاليه١- الحفاظ على الإدارة الفنية..٢-الحفاظ على القوام الأساسي للفريق..٣-استخدام النجاح لجذب المستثمرين للنادي وتوفير مناخ اكثر استقرارا لهم!!— Mido (@midoahm) May 27, 2019
وسجل للزمالك في ركلات الترجيح، المغربي خالد بوطيب ومحمود علاء وعبد الله جمعة وأوباما وزيزو، بينما أحرز لنهضة بركان إسماعيل المقدم والتوجولي لابا كودجو، والبوركيني يوسوفا دايو، وأضاع حمدي العشير.
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