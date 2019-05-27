انت الان تتابع ميدو: الزمالك فاز بلقب الكونفيدرالية لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٢ ص
الزمالك
يرى أحمد حسام «ميدو»، نجم المنتخب الوطني ونادي الزمالك السابق، أن تتويج القلعة البيضاء بلقب الكونفيدرالية يرجع للتنظيم الدفاعي، وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور جماهيري مكثف، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله محمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 55 ليتعادل الفريقان في مجموع اللقاءين، بعد أن انتصر نهضة بركان في لقاء الذهاب بالمغرب، بهدف التوجولي لابا كودجو.
وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "يجب أن تدافع بشكل جيد إذا أردت الفوز بأي بطولة، الزمالك قدم واحدا من أسوأ مواسمه هجوميا، ولكن كان منظما جدا دفاعيا، والجميع التزم بأدواره، حتى المهاجمون، ففاز ببطولة قارية وينافس بقوة على الدوري". يجب أن تدافع بشكل جيد إذا
وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين: "يجب أن تدافع بشكل جيد إذا أردت الفوز بأي بطولة، الزمالك قدم واحدا من أسوأ مواسمه هجوميا، ولكن كان منظما جدا دفاعيا، والجميع التزم بأدواره، حتى المهاجمون، ففاز ببطولة قارية وينافس بقوة على الدوري".— Mido (@midoahm)
يجب ان تدافع بشكل جيد إذا أردت الفوز باي بطولة..الزمالك قدم واحد من اسوا مواسمه هجوميا ولكن كان منظم جدا دفاعيا والجميع التزم بأدواره حتى المهاجمين ففاز ببطولة قاريه وينافس بقوة على الدوري..— Mido (@midoahm) May 27, 2019
وواصل ميدو: "من يردد أنه يجد صعوبة في تسويق الزمالك إعلانيا، أقول له بعد مشهد أمس، يجب أن تعتزل عملك التسويقي، وحاول أن تجد وظيفة أخرى، التسويق مش مكانك".
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