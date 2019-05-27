انت الان تتابع أتلانتا وإنتر يلحقان بركب المتأهلين لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

ضمن 26 ناديًا التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019- 2020، ذلك الدور الذي يتأهل إليه مباشرة كل من حامل لقب البطولة إضافة إلى بطل الدوري الأوروبي، وأول 4 أندية في الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي، وأول فريقين في الدوري الروسي والفرنسي وبطل كل من الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي، ونظرًا لأن طرفي دوري الأبطال هذا الموسم- ليفربول وتوتنهام- ضمنا التأهل بالفعل من الدوري، فسيذهب مقعدهما إلى بطل الدوري النمساوي.

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وتأهل إلى دور المجموعات من الدوري الإسباني كل من برشلونة وأتليتكو مدريد وريال مدريد وفالنسيا، ومن الدوري الإنجليزي كل من مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام. وتأهل من الدوري الإيطالي كل من يوفنتوس ونابولي وأتلانتا وإنتر، ومن الدوري الألماني كل من بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ولايبزيج وباير ليفركوزن،