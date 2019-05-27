أتلانتا وإنتر يلحقان بركب المتأهلين لدوري الأبطال

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٢٧ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
ضمن 26 ناديًا التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019- 2020، ذلك الدور الذي يتأهل إليه مباشرة كل من حامل لقب البطولة إضافة إلى بطل الدوري الأوروبي، وأول 4 أندية في الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي، وأول فريقين في الدوري الروسي والفرنسي وبطل كل من الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي، ونظرًا لأن طرفي دوري الأبطال هذا الموسم- ليفربول وتوتنهام- ضمنا التأهل بالفعل من الدوري، فسيذهب مقعدهما إلى بطل الدوري النمساوي.
وتأهل إلى دور المجموعات من الدوري الإسباني كل من برشلونة وأتليتكو مدريد وريال مدريد وفالنسيا، ومن الدوري الإنجليزي كل من مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام. وتأهل من الدوري الإيطالي كل من يوفنتوس ونابولي وأتلانتا وإنتر، ومن الدوري الألماني كل من بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ولايبزيج وباير ليفركوزن،
وتأهل من الدوري الإيطالي كل من يوفنتوس ونابولي وأتلانتا وإنتر، ومن الدوري الألماني كل من بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند ولايبزيج وباير ليفركوزن، ومن الدوري الروسي كل من زينيت ولوكوموتيف موسكو.
وتأهل من الدوري البرتغالي بنفيكا ومن الدوري الأوكراني شاختار ومن الدوري البلجيكي جينك ومن الدوري التركي جالطاسراي ومن الدوري النمساوي سالزبورج.
يذكر أن برشلونة وريال مدريد سيشاركان للمرة 24 في دور المجموعات وهو رقم قياسي، بينما سيصبح يوفنتوس سادس نادي يشارك للمرة الـ20 وهو إنجاز سيحققه أرسنال في حال توج بالدوري الأوروبي، ويشارك أتلانتا للمرة الأولى في تاريخه بدوري الأبطال.
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