عقب التتويج باللقب الأفريقي.. الزمالك يقيل مدربه غروس

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الومالك المصري، رسميا، إقالة المدير الفني للفريق، السويسري كرستيان جروس، وذلك عقب مباراة النهائي بكأس الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت أمس بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بركلات الترجيح.

من جانبه أكد جروس سعادته بالتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وتحقيق أول لقب قاري له مع “القلعة البيضاء”، موجها الشكر لمجلس إدارة الزمالك على دعمه ومساندته، وخاصة رئيس النادي، مرتضي منصور.

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وقال جروس في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن: “الفريق سيحتفل اليوم فقط باللقب الإفريقي، ومن غد سيجري الاستعداد بكل جدية لبطولة الدوري المصري لكرة القدم”.

أما مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فقد نقلت عن وسائل إعلام محلية قوله: “نزلت إلى غرفة خلع ملابس اللاعبين بين شوطي اللقاء وطالبتهم بعدم الاستماع إلى المدرب، خلاص قصته النهاردة انتهت مع الزمالك، أنا نزلت للاعيبة بين الشوطين وقولتلهم ملكوش دعوة بيه”.

يشار إلى أن الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، بينما يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة.