الامارات | تعرف إلى موعد السوبر الإفريقي الذي سيخوضه الزمالك المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى موعد السوبر الإفريقي الذي سيخوضه الزمالك المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينتظر فريق الزمالك المصري العائد إلى منصات التتويج المنافسة على لقب أفريقي جديد وهو السوبر الإفريقي وذلك بعد أن توج الزمالك بطلا لكأس الكونفدرالية، والآن تنتظره بطولة إفريقية جديدة

وفاز الزمالك على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ليتوج بطلا للكونفدرالية والآن ينتظر الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا من أجل مواجهته في السوبر، والتي ستقام أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من شهر أغسطس من العام المقبل.

الطرف الأول تم تحديده بالفعل وهو الفارس الأبيض عن جدارة واستحقاق والآن الكل ينتظر الطرف الثاني في مباراة السوبر، والذي سيتحدد مع ختام المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا والذي يجمع بين الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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ويلعب الترجي التونسي في رادس أمام الوداد في نهاية الشهر المقبل، وكان الزمالك قد حصد 3 ألقاب سوبر إفريقي من 4 مواجهات سوبر في تاريخه.