الامارات | مرتضى منصور عقب فوز الزمالك: أنا المعلم اليوم وأعطيت تعليماتي الفنية بين الشوطين

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عقب فوز الزمالك: أنا المعلم اليوم وأعطيت تعليماتي الفنية بين الشوطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، أن الفضل يعود إليه في فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية لأول مرة في تاريخه، مشيراً إلى أن مدرب الزمالك كريستيان جروس، "قصته انتهت" وذلك بعد تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفدرالية، موضحاً الدور الكبير الذي قام به وهو وأبنه أمير مرتضى في اليوم الختامي لتتويج الزمالك باللقب الأفريقي الهام.

وقال رئيس الزمالك: "أشكر كل جماهير الزمالك على حضورها الرائع اليوم، وكذلك جمهور الأهلي ولاعبي الفريق الأحمر على دعمهم لـ الزمالك"، وأضاف في تصريحاته عبر برنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور: "أنا المعلم اليوم، أنا من نظمت دخول الجماهير لـ الملعب، وأمير مرتضى هو من نظم الفريق داخل الملعب".

وكشف "تواجدت في غرف خلع الملابس يبن شوطي المباراة وأعطيت تعليماتي للاعبي الزمالك بألا يشغلوا بالهم بكلام جروس، أنتم رجال وتقدرون على الفوز"، وتابع "جروس قصته انتهت تماما الآن، التتويج فضل من الله ومن لاعبي الزمالك".

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وأتم "الزمالك سيحصد لقب الدوري ولقب كأس مصر أيضا. شكرا جماهير الفارس الأبيض".