شكرا لقرائتكم كاف: الزمالك أنهى 16 عاما من الغياب عن منصات أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" نادى الزمالك بعد تتويجه بطلاً لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الاولى فى تاريخه.

وتغلب الزمالك على نهضة بركان بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب"، بعدما انتهى الوقت الاصلى من عمر المباراة بتفوق الزمالك بهدف دون مقابل.

وتعادل الزمالك ونهضة بركان بنتيجة 1 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب بنهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل أن ينجح الفريق الأبيض فى خطف اللقب عبر ركلات الترجيح.

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وقال الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عبر موقعه الرسمى، أن الزمالك أنهى 16 عاماً من الغياب عن حصد الالقاب بالحصول على كأس الكونفدرالية.

وأضاف "ابتسمت ركلات الترجيح للعملاق المصرى الزمالك ليحقق لقبه الأول فى تاريخ كأس الكونفدرالية وينهى صياماً قارياً دام 16 عاماً، فيما كسرت الهزيمة قلوب الكتيبة البرتقالية التى بلغت النهائى القارى الاول فى التاريخ".

وتابع "الزمالك يمكنه الآن الاحتفال بإنهاء صيام طويل عن حصد الالقاب، لاسيما وأنه الفريق الابيض لن يتمكن من الفوز ببطولة قارية منذ عام 2003 عندما حصل على كأس السوبر الأفريقى".

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه الفائز من مجموع مباراتى الذهاب والاياب بين الترجى التونسى والوداد البيضاوى المغربى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك ببطولة كأس السوبر الأفريقى.