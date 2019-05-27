شكرا لقرائتكم هنا الأهلى.. أزارو يشارك فى المران.. والشيخ يظهر خلال أسبوع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى جاهزا للمشاركة فى التدريبات عقب خضوعه لجلسات علاج طبيعى، بعد التأكد من عدم معاناته من أية شكاوى أو إصابات.

وينتظم أزارو فى مران الفريق الجماعى اليوم، بعد زوال الألم الذى اشتكى منه فى الكتف عقب انتهاء مباراة الإسماعيلى فى الدورى.

ورفض الجهاز الفنى الاستعجال فى الدفع باللاعب فى مران الفريق، الذى أقيم أمس على ملعب التتش، حيث اكتفى بجلسة فى الجيم والجرى حول الملعب، وتأجلت عودته للمشاركة الجماعية إلى اليوم للمزيد من الاطمئنان على حالته ومنحه لوقت الأكبر للتعافى وإعلان جاهزيته.

Advertisements

ويخوض الأهلى مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، تحت قيادة الأوروجوايانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق.

فيما أكد الجهاز الفنى أن الإصابة التى تعرض لها أحمد الشيخ لا تستدعى القلق وأنه سيشارك فى المران الجماعى خلال أسبوع.

وأكد الجهاز أن الشيخ تعرض لكدمة فى الكاحل، وأنه يخضع لبرنامج علاجى، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة والتواجد مع الفريق فى غضون فترة قصيرة بعد الاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته بنسبة 100% للمشاركة الجماعية.

وأدى الشيخ جلسات علاج طبيعى بسبب تورم القدم، نتيجة كدمة فى الكاحل أبعدته عن المشاركة الجماعية.