شكرا لقرائتكم حكام الجولة الـ34 فى الدورى العام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استمرارا لمنافسات الدورى العام، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم الاثنين، ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة للدورى الممتاز. مباراة الجونة والإسماعيلى طاقم من رومانيا بقيادة إفرام ماريوس ويعاونه إفرام فالنتين وتشيرى الكسندرو، وفاشنيك هوراتسيو حكما رابعا. Advertisements مباراة النجوم وإنبى طاقم مكون من أحمد جمال ويعاونه أحمد الشريف وإسلام مجدى، ومحمد على كامل حكما رابعا، وكل من حسن السندبيسى وهشام توفيق حكما خامسا. لقاء مصر المقاصة وطلائع الجيش يتولى إدارته تحكيميا محمود وفا ويعاونه سيد حسن ومحمد عطا، وسامح حسين حكما رابعا، وكل من صبرى إبراهيم ومحمد القلاوى حكما خامسا. ومواجهة الداخلية والمصرى يديرها وائل فرحان ويعاونه محمد السيد ومصطفى عبد العظيم، وناصر عبد الفتاح حكما رابعا، وكل من محمود دسوقى وأحمد عبد الله حكما خامسا.

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