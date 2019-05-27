شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف المدير الفنى القادم للزمالك بعد رحيل جروس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاجئ مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، جماهير الزمالك، بإعلانه أن السويسرى كريستيان جروس سيرحل عن الفريق نهاية هذا الموسم بعد انتهاء تعاقده.

وكان جروس نجح فى قيادة الزمالك لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربى، 5/3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء بفوز الزمالك بهدف نظيف، ليتعادل الفريقان بمجموع المباراتين.

وأصبح خالد جلال هو الأقرب لتولى الإدارة الفنية للفريق فى الفترة المقبلة لنهاية الموسم، بعد إعلان رئيس الزمالك رحيل جروس، وسيكون فى مهمة إحراز لقب الدورى حتى يستمر فى قيادة الأبيض فى الموسم الجديد.