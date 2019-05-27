شكرا لقرائتكم 12 يوما إجازة لنجوم الطلائع.. اعرف السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش منح لاعبيه راحة 12 يوما من التدريبات عقب مواجهة مصر المقاصة الليلة.
ويستعد الطلائع لمواجهة المقاصة فى العاشرة مساء اليوم الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الجولة الاخيرة لمسابقة الدورى العام.
وضمن الطلائع البقاء فى الدورى قبل مباراة الليلة بعد الفوز على زعيم الثغر برباعية دون رد فى الجولة الماضية.
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