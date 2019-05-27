شكرا لقرائتكم جروس يثير أزمة كبرى داخل الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثار قرار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، برحيل السويسرى كريستيان جروس مدرب الفريق، عن النادى بنهاية عقده آخر هذا الموسم.

وظهرت أزمة كبيرة داخل الزمالك خاصة أن هناك أصوات داخل الزمالك رافضة رحيل الخواجة بعد تحقيق الكونفدرالية والنتائج الجيدة التى يحققها مع الفريق، حيث لم يخسر أى لقب شارك فيه حتى الآن، حيث ينافس بقوة على الدورى المصرى وكأس مصر.

وبدأ بعض أعضاء النادى فى محاولات لإقناع مرتضى منصور بالعدول عن قراره واستمرار المدرب مع الفريق ليستمر استقرار الفريق خاصة أن هذا القرار قد يحدث ارتباكا داخل جدران القلعة البيضاء.