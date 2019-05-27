احتفالات فى سفارة مصر بأنجولا...

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جدة - عمرو شويل تحتفل اليوم سفارة مصر فى أنجولا بفريق سلة سموحة بعد التتويج بالمركز الثالث وبرونزية البطولة الأفريقية التى أقيمت بأنجولا. وتوج سموحة بالبرونزية بعد الفوز على القيروان التونسى بنهائيات البطولة، بنتيجة 69/58. أكد أحمد عجلان رئيس بعثة سموحة فى انجولا أن السفير خالد عبد الرحمن أبلغه أن السفارة تقيم حفل تكريم للبعثة مساء اليوم بعد الجهد الذى بذله الفريق فى المنافسات الأفريقية، وحصد برونزية البطولة.

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