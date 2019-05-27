شكرا لقرائتكم فيفا يهنئ الزمالك بتتويجه بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ الحساب الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا نادى الزمالك بتتويجه بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية. وكتب الحساب الرسمى للفيفا: "نبارك لنادي الزمالك فرحة التتويج الأول بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، ألف مبروك للنادي العريق وجماهيره وتمنياتنا بدوام الفرحة والمزيد من البطولات". حصد الزمالك لقب الكونفدرالية بالفوز على نهضة بركان المغربى بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله فى لقائى الذهاب والعودة Advertisements



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