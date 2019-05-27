شكرا لقرائتكم الأهلى يبحث ملف أكثر من مدافع فى الدوري للتعاقد مع أحدهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلي، البحث في ملف أكثر من مدافع أخر بالدوري المحلي منهم محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلال الصيف المقبل لتدعيم هذا المركز الذى يُعاني من كثرة الإصابات.

وكثّف مسئولو النادي مفاوضات ضم البدري بعدما أبدى اللاعب رغبته في اللعب للقلعة الحمراء.

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وجاءت خطوة البحث عن مدافع متميز في الدوري المحلي بعدما أغلق مسئولو الاهلي ملف التعاقد مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي إستجابة لرغبة اللاعب الذى طلب تأجيل حسم ملف التعاقد معه لما بعد أمم فريقيا المقبلة.