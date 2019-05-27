كيف تحدث مرتضي منصور عن فترة رئاسته للقلعة البيضاء ؟ تاريخ الزمالك يساوي 4 أعوام فى رئاستى.... و"الأبيض" يعيش منذ ٢٠١٤ أزهى عصوره في جميع الألعاب وأوصلته للعالمية

اعداد- محمد بشاري

تحدث مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن إنجازاته منذ رئاسته للقلعة البيضاء فى 2014 قبل التتويج بالكونفدرالية ،خاصة بعدما حقق فريق كرة السلة لقب الدوري لأول مرة منذ عام 2007 في بداية الشهر الحالي.

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة "المحور" في الرابع من الشهر الجاري: "ما تحقق في تاريخ الزمالك أنجزته في 4 سنوات فقط".كما أكد منصور أنه حقق لقب الدورى والكأس 5 مرات والسوبر المصري والسوبر السعودي، بالإضافة إلى 8 بطولات في كرة اليد والسلة والطائرة".

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وأوضح: "تلك البطولات جاءت برزق من عند الله، هناك رزق بالحلال يأتي بعد الجهد الكبير والإخلاص في الملعب، وهناك رزق آخر يجنيه المنافسون بالحكام".

كما أشاد مرتضى بفريق الزمالك عقب تأهله لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرا الى أن "الأبيض" يعيش منذ ٢٠١٤ أزهى عصوره في جميع الألعاب وليس كرة القدم فقط، وأنه صنع نصف تاريخه في الدوري المصري في عهده.

وصرح مرتضى منصور، خلال برنامج الزمالك الرسمي: "لقد أسهمت في صناعة نصف تاريخ الزمالك في الدوري، بجانب تتويج الفريق في عهدي بمختلف السنوات بالعديد من البطولات سواء كأس مصر أو السوبر أو السوبر المصري السعودي.