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قصة صور.. طارق حامد "على وضعك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد من جمهور الزمالك يختلف على تألق طارق حامد ودروه المحورى فى خط وسط الفريق فى افترة الأخيرة.

طارق حامد أحد أهم اللاعبين الذين يتميزون بثبات المستوى الفنى، لا سيما أنه ساهم فى تتويج فريقه بالقب الكونفدرالية الأول على حساب نهضة بركان المغربى.

يتحدى طارق حامد الإصابات والإجهاد فى سبيل إسعاد جماهير الزمالك، ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار والحماس لدى نجم الزمالك فى الصور التالية..

طارق حامد فى التدريبات
طارق حامد فى التدريبات

 

طارق حامد مع كهربا
طارق حامد مع كهربا

 

طارق حامد بكأس الكونفدرالية
طارق حامد بكأس الكونفدرالية

 

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طارق حامد بالكاجوال
طارق حامد بالكاجوال

 

طارق حامد فى العمرة
طارق حامد فى العمرة

 

طارق حامد فى نادى الزمالك
طارق حامد فى نادى الزمالك

 

طارق حامد يحتفل بكأس الكونفدرالية
طارق حامد يحتفل بكأس الكونفدرالية

 

طارق حامد
طارق حامد

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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