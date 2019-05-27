قصة صور.. طارق حامد "على وضعك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد من جمهور الزمالك يختلف على تألق طارق حامد ودروه المحورى فى خط وسط الفريق فى افترة الأخيرة. طارق حامد أحد أهم اللاعبين الذين يتميزون بثبات المستوى الفنى، لا سيما أنه ساهم فى تتويج فريقه بالقب الكونفدرالية الأول على حساب نهضة بركان المغربى. يتحدى طارق حامد الإصابات والإجهاد فى سبيل إسعاد جماهير الزمالك، ويرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الإصرار والحماس لدى نجم الزمالك فى الصور التالية..

طارق حامد فى التدريبات

طارق حامد مع كهربا

طارق حامد بكأس الكونفدرالية Advertisements

طارق حامد بالكاجوال

طارق حامد فى العمرة

طارق حامد فى نادى الزمالك

طارق حامد يحتفل بكأس الكونفدرالية

طارق حامد

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