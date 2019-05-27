شكرا لقرائتكم خبر عن 12 يوما إجازة لنجوم الطلائع بعد مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة 12 يوماً من التدريبات عقب مواجهة مصر المقاصة الليلة.

ويستعد الطلائع لمواجهة المقاصة فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى العام.

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وضمن الطلائع البقاء فى الدورى قبل مباراة الليلة بعد الفوز على زعيم الثغر برباعية دون رد فى الجولة الماضية.