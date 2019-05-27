تعرف على حكام مباريات اليوم فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم، الاثنين، ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة للدورى الممتاز. وجاءت الأسماء على النحو التالى: مباراة الجونة والإسماعيلى: طاقم من رومانيا بقيادة إفرام ماريوس ويعاونه إفرام فالنتين وتشيري الكسندرو، وفاشنيك هوراتسيو حكما رابعا. Advertisements النجوم و إنبى: أحمد جمال ويعاونه أحمد الشريف وإسلام مجدى، ومحمد علي كامل حكما رابعا، وكل من حسن السندبيسي وهشام توفيق حكما خامسا. المقاصة وطلائع الجيش: محمود وفا ويعاونه سيد حسن ومحمد عطا، وسامح حسين حكما رابعا، وكل من صبري إبراهيم ومحمد القلاوي حكما خامسا. الداخلية والمصرى:وائل فرحان ويعاونه محمد السيد ومصطفى عبد العظيم، وناصر عبد الفتاح حكما رابعا، وكل من محمود دسوقى وأحمد عبد الله حكما خامسا.

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