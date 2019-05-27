شكرا لقرائتكم خبر عن بطولات الزمالك .. نهضة بركان الضحية رقم 12 للأبيض فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخ القلعة البيضاء بعد الفوز على نهضة بركان المغربى فى الدور النهائى بركلات الجزاء، ليكون ثانى فريق مصرى يتوج باللقب القارى بعد النادى الأهلى.

بطولات الزمالك فى أفريقيا

الكونفدرالية هى البطولة الثانية عشرة للأبيض فى أفريقيا، ويضم دولاب الزمالك 5 بطولات دورى أبطال، 3 بطولات بكأس السوبر الأفريقى، ولقب واحد فى أبطال الكؤوس الأفريقية، وبطولتى أفرو آسيوية، بالإضافة إلى الكونفدرالية الأفريقية.

بطولات الزمالك تطيح بـ 12 ضحية

وجاء نهضة بركان ليكون الضحية رقم 12 للزمالك فى أفريقيا، حيث تغلب فى دورى الأبطال على كل من شوتنج ستارز 1984 و 1996 ، وأفريكا سبورتس 1986 ، و اشانتى كوتوكو 1993 ، و الرجاء المغربى 2002 ، وهذه الضحايا فى دورى أبطال أفريقيا .

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وعلى مستوى السوبر الأفريقى توج الزمالك 3 مرات أمام كل من الأهلى 1994 ، و المقاولون 1997 ،و الودادا المغربى 2003 .

وفيما يخص البطولات الأفرو أسيوية حصدها الزمالك مرتان ، الاوى فاز على جيف يونايتد 1987 ، و الثانية امام بوهانج ستيلرز 1997 ، بالإضافة إلى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية بالتغلب على كانون ياوندى 2000

بطولات الزمالك عقدة أندية المغرب

أصبح الزمالك يمثل عقدة للأندية المغربية بعدما نجح فى الفوز على ثلاثة أندية مغربية فى الكونفدرالية الأفريقية كان أخرها الفوز على نهضة بركان المغربى فى نهائى البطولة 5 / 3 بركلات الترجيح ، و من قبله تغلب على حسنية أغادير و اتحاد طنجة ، وبالمسبة للبطولات التى تحققت من قبل فتوج الزماكل بدورى الابطال 2002 بالفوز على الرجاء ، و فى 2003 تغلب على الواداد فى السوبر الافريقى