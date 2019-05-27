سوبر كورة.. جروس يثير أزمة كبرى داخل الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار قرار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الجدل برحيل السويسرى كريستيان جروس مدرب الفريق عن النادى بنهاية عقده آخر هذا الموسم. ونجح الزمالك فى خطف اللقب عبر ركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements قرار رئيس الزمالك أثار أزمة كبرى داخل القلعة البيضاء، لمعرفة التفاصيل اضغط هنا

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