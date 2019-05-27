شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان وتتويج الأبيض بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق الكرة بنادى الزمالك ببطولة الكونفدرالية بعد تعب وجهد كبير من اللاعبين والجهاز الفنى طوال مشوار البطولة التى كانت فى وقت قصير فى هذه النسخة حتى جاءت كلمة النهاية فى ملعب برج العرب على حساب نهضة بركان المغربى فى مباراة كانت صعبة على الفريقين، ولم يتم حسمها فى وقتها الأصلى ليلجا الفريقان لركلات الترجيح التى ابتسمت للأبيض.

هدف محمود علاء أعاد الأمل للزمالك

مع مرور الوقت وانتهاء الشوط الأول من لقاء الزمالك ونهضة بركان والنتيجة التعادل السلبى كادت الجماهير تفقد الأمل، خاصة مع مرور الدقائق الأولى من الشوط الثانى والنتيجة مازالت سلبية، خاصة أن الفريق يحتاج للفوز بهدفين للتتويج أو الفوز بهدف واللجوء لركلات الترجيح حتى جاءت ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم الإثيوبى تيسمبا بعد اللجوء لحكم الفيديو ويتصدى لها محمود علاء ويحرز هدف اللقاء الوحيد الذى أعاد اللقاء الى نقطة الصفر وانتهى به الوقت الأصلي ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء.

ركلات الجزاء تبتسم للزمالك

من خلال المتابعة لتسديد لاعبى الزمالك لركلات الترجيح نجد ان لاعبى الزمالك تدربوا كثيرا على التسديد لركلات الترجيح مما رجح كفتهم ولم يخفق اي من اللاعبين الى تصدوا للركلات وهم يوسف اوباما ومحمود علاء وأحمد سيد زيزو وخالد بوطيب وعبد الله جمعة بينما أحرز لنهضة بركان إسماعيل المقدم ولابا كودجو ودايو وأخفق حمدى العسير ليعلن الحكم الاثيوبى فوز الزمالك 5-3 ويتوج بالكونفدرالية .

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الكونفدرالية الثانية فى مصر

تتويج الزمالك بالكونفدرالية لتكون البطولة الثانية للاندية المصرية بعدما توج بها من قبل الاهلى موسم 2014 على حساب سيو سبورت الايفوارى فى النهائى بهدف قاتل للقناص عماد متعب فى الوقت بدل الضائع بعد ان كانت هذه البطولة مستعصية على الأندية المصرية.