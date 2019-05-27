شاهد.. أبرز 10 صور فى تتويج الزمالك بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الفرحة العارمة سيطرت على جماهير وإدارة ولاعبى نادى الزمالك عقب التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى التاريخ على حساب نهضة بركان.

وشهدت احتفالات لاعبى الزمالك والجهاز الفنى صورا مختلفة سواء بالاحتفال مع الزوجات أو الأبناء أو الجماهير بعد حصد اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 3 . ويرصد الخليج 365 أبرز 10 لقطات من تتويج الزمالك باللقب والتى ترصد الفرحة فى صور التالية:

فرحة هدف محمود علاء

حميد أحداد وزوجته

جروس وزوجته Advertisements

عمر السعيد مع أحد المشجعين ذوى الاحتياجات الخاصة

محمود علاء ونجله

إحتفال الحارس عمر صلاح مع الجمهور

لحظة التتويج

احتفال طارق حامد

إحتفال الاعبين بالكأس

جنش مع أبنه

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