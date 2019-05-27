زى النهاردة.. الزمالك بطلا للدورى للمرة الأولى بعد الفوز على الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 27 مايو 1960، توج نادى الزمالك بطلا للدورى العام للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة النهائية للمسابقة والتى تمت إقامتها على ملعب الزمالك.
سجل هدفى الزمالك السودانى خليل قدرى، وسجل صالح سليم هدف الأهلى الوحيد.
وتوج الزمالك بطلا للدورى برصيد 28 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الترسانة صاحب الـ 25 نقطة، بينما كان الأهلى يملك 22 نقطة فقط.
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