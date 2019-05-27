شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الأهلي لتدعيم دفاع الأحمر فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن مسئولو القلعة الحمراء قرروا البحث في ملف أكثر من مدافع أخر بالدوري المحلي منهم محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال الصيف المقبل لتدعيم هذا المركز الذى يُعاني من كثرة الإصابات وكثّف مسئولو النادي مفاوضات ضم البدري بعدما أبدى اللاعب رغبته في اللعب للقلعة الحمراء.

وتأتي خطوة البحث عن مدافع مُتميز في الدوري المحلي بعدما أغلق مسئولو الاهلي ملف التعاقد مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الأول ونادي ويست بروميتش الإنجليزي إستجابة لرغبة اللاعب الذى طلب تأجيل حسم ملف التعاقد معه لما بعد أمم فريقيا المقبلة.

وأكد المصدر أن مسئولو الأهلي حصلوا على وعد من أحمد حجازي بالانتقال للقلعة الحمراء حال اتخاذ قرار بالعودة للدوري المصري وأنه لن يلعب لي ناجً مصر اخر خاصة وأن هناك من ألمح إلى تلقي حجازي عروضاً من الدوري المصري بخلاف عرض الاهلي لكن اللاعب أكد لمسئولو النادي إنه سيلعب للأحمر إذا ما قرر العودة لمصر خاصة وأنه مازال يدرس الأمر حيث تلقى عدة عروض من أندية أوربية بعد فشل ناديه في التأهل للدوري الممتاز في إنجلترا.