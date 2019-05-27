ماذا قال فقوسة بعد عودته لقائمة الإسماعيلى أمام الجونة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى مدحت فقوسة، صانع ألعاب الإسماعيلى، سعادته بالعودة مجددا لقائمة الفريق فى مواجهة الجونة بعد غياب طويل.
ويحل الدراويش ضيفا على الجونة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الأخير بالجولة الختامية بمسابقة الدورى المحلى.
وشارك الوافد من غزل المحلة فى أول مبارياته الرسمية ضد سموحة والتى شهدت فوز الفريق بهدف دون رد قبل أن يغيب بعدها.
وقال فقوسة، فى تصريحات صحفية، "سعيد للغاية بثقة الجهاز الفنى الذى يمنح فرص المشاركة باستمرار للاعبين الناشئين، سأبذل قصارى جهدى فى الملعب حال مشاركتى من أجل المساهمة بتحقيق انتصار على هذا الفريق المميز واستمرار النتائج الإيجابية مؤخرا".
وأضاف لاعب الإسماعيلى، "المنافسة مع اللاعبين أصحاب الخبرات بجانب الناشئين مثل فارس وبيومى بالتأكيد تأتى فى صالح الفريق، الأفضل هو من سيشارك".
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