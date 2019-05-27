أول تعليق من النجم الساحلي على أزمة كوليبالي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
قال مسؤول بالنجم الساحلي إن اللاعب الإيفواري الجديد المنتدب سليماني كوليبالي مؤهل قانونا للعب مع الفريق، في إشارة إلى خلافة المالي مع فريقه السابق الأهلي.
كان النجم أعلن عن صفقة انتقال كوليبالي/ 24 عاما/ إلى صفوفه قادما من باتريك ثيسل المنافس بدوري الدرجة الثانية الأسكتلندي بعقد يمتد لأربعة مواسم.
وسبق لكوليبالي أن انضم إلى الأهلي عام 2017 ولكنه رحل عن الفريق بشكل مفاجئ ودون الحصول على استغناء، ما دفع الفريق المصري إلى التقدم بشكوى ضده إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي حكمت على اللاعب بغرامة مالية قدرها 4ر1 مليون دولار.
وقال رئيس فرع كرة القدم بالنجم مهدي العجيمي في تصريح إذاعي"لعب كوليبالي لمدة خمسة أشهر في باتريك ثيسل لاستعادة لياقته تدريجيا. وهو اليوم مؤهل للعب".
وتابع المسؤول: "ليس لدينا أي التزام بشأن الخلاف الحاصل بين اللاعب مع الأهلي المصري. بالنسبة إلينا فإن هذا الملف أغلق".
وأوضح: "إذا لم يكن كوليبالي مؤهلا فإنه لم يكن لينشط في الدوري الأسكتلندي ولن يكون بإمكانه المشاركة في مباريات رسمية. فيما يتعلق بالنجم الساحلي فإن اللاعب يعد قيمة كروية ثابتة".
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