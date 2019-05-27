أستون فيلا بـ"صبغة مصرية" يتحدى ديربي من أجل آخر بطاقات بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

يصطدم فريق أستون فيلا بنظيره ديربي كاونتي في المواجهة النهائية لتصفيات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يستضيفها استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، في الرابعة عصر اليوم الاثنين.

وتأهل أستون فيلا الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، ويضم الظهير الأيمن المصري أحمد المحمدي إلى نهائي "بلاي أوفس" بعد التغلب على ويست بروميتش بركلات الترجيح، عقب التعادل في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدفين لكل فريق، بينما تفوق ديربي كاونتي على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين.

وتنص لوائح دوري الدرجة الأولى الإنجليزي على تأهل بطل ووصيف المسابقة مباشرة إلى بريميرليج، وحجز نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد هاتين البطاقتين، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية للتنافس على البطاقة الثالثة.

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كان أستون فيلا قد أنهى منافسات "تشامبيونشيب" في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بينما أنهى ديربي كاونتي المسابقة في المركز السادس برصيد 74 نقطة.

وتشهد المواجهة واقعة خاصة تجمع أسطورتي فريق تشيلسي الإنجليزي جون تيري وفرانك لامبارد، حيث يعمل الأول مدربًا مساعدًا بالجهاز الفني لفريق أستون فيلا، بينما يتولى لامبارد القيادة الفنية لفريق ديربي كاونتي.

وتعد مواجهة نهائي "بلاي أوفس" في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي أغلى مواجهة في عالم كرة القدم، حيث حيث يضمن الفريق المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز ما يقترب من 100 مليون جنيه إسترليني على الأقل بفضل عوائد البث التليفزيوني.