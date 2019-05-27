ميدو يحدد 3 عناصر لاستمرار فوز الزمالك بالبطولات.. ويستنكر "قرارًا كارثيًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حدد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ثلاثة عناصر لاستمرار تتويج الفريق الأبيض بالألقاب لسنوات متتالية بعد حصد لقب الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن الظهير الأيسر عبدالله جمعة هو الأفضل في مركزه منذ اعتزال سيد معوض، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.

وتُوج الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بنتيجة (5-3) بركلات الترجيح على ضيفه نهضة بركان المغربي مساء الأحد في إياب نهائي المسابقة القارية على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وكتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الاثنين: "يجب أن تدافع بشكل جيد إذا أردت الفوز بأي بطولة.. الزمالك قدم واحدا من أسوا مواسمه هجوميا، ولكن كان منظما جدا دفاعيا والجميع التزم بدوره حتى المهاجمون ففاز ببطولة قاريه وينافس بقوة على الدوري".

وأضاف: "من يردد أنه يجد صعوبة في تسويق الزمالك إعلانيا أقول له بعد مشهد أمس يجب أن تعتزل عملك التسويقي! حاول أن تجد وظيفة أخرى.. التسويق مش مكانك".

وتابع: الاستمرارية في النجاح مهمه، 3 عناصر للاستمرار في الفوز بالبطولات لسنوات متتاليه:

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1- الحفاظ على الإدارة الفنية.

2- الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

3- استخدام النجاح في جذب المستثمرين للنادي وتوفير مناخ أكثر استقرارا لهم.

وأشار ميدو إلى أن عبدالله جمعة يعد أفضل ظهير أيسر لعب في مصر، منذ اعتزال سيد معوض، مؤكدًا أن عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 قرار فني كارثي.

وأتم نجم الزمالك السابق قائلا: "لا أحب أبدا التعليق على اختيارات المدرب خاصة قبل البطولة، ولكن آسف أتمنى أن يكون عدم اختياركم له جاء لأسباب أخرى غير فنية، لأنها لو كانت فنيه فهذا معناه أننا في مشكلة كبيرة جدا".