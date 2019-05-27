جماهير الزمالك تستقبل حافلة الفريق بعد وصولها مقر النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وصلت، صباح اليوم الاثنين، حافلة لاعبي نادي الزمالك، إلى مقر النادي في ميت عقبة، قادمة من برج العرب، عقب الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ النادي.

وحرص المئات من مشجعي الزمالك على استقبال حافلة الفريق، التي وصلت بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.