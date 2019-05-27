المقاولون يُهنئ الزمالك بعد تتويجه بلقب الكونفيدرالية الأفريقية

تقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، بخالص التهنئة لنادي الزمالك، بعد تتويجه بلقب الكونفيدرالية الأفريقية.
أرسل مجلس الإدارة برقية تهنئة لنظيره في الزمالك، مؤكدًا فخره وسعادته باللقب الأفريقي بعد مجهود كبير من مجلس
من جانبه وجه المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة، المشرف على الكرة بالمقاولون، تهنئته لجماهير الزمالك التي قدمت صورة أكثر من رائعة في النهائي
أكد فتحي أن الزمالك استحق اللقب عن جدارة على مدار البطولة، واتسم لاعبوه بالروح القتالية، مشيرًا إلى أن هذا اللقب انتصار كبير ليس للزمالك فحسب، بل للكرة المصرية عامة، قبل أيام من انطلاق كأس الأمم الأفريقية.
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