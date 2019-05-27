نجم طائرة الأهلي السابق عماد فاروق يُهنئ الزمالك بالكونفيدرالية

حرص عماد الدين فاروق، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في الكرة الطائرة، على تهنئة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بعد أن توج فريق الكرة بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي، للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء.

كتب عماد الدين فاروق عبر صفحته الشخصية على

موقع التواصل الاجتماعي، "مبروك لنادي الزمالك العظيم.. شرفت مصر".

نجح نادي الزمالك في التتويج بطلًا لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن نجح في الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة

التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد برج العرب، في إياب نهائي البطولة الأفريقية.

كانت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الذهاب بالمغرب انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف من دون رد، ونجح الأبيض في برج العرب من الفوز بهدف من دون رد، ليحتكما إلى ركلات الترجيح مباشرة، ويتوج الزمالك بطلًا لكأس الكونفيدرالية، للمرة الأولى في تاريخه.