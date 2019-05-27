الزمالك يصرف شهر مكافأة للعالمين بالنادي بعد لقب الكونفيدرالية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رئيس النادي، صرف مكافأة شهر لجميع العاملبن بالقلعة البيضاء، احتفالًا بتتويج الفارس الأبيض بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الأولى

في تاريخه.

توج نادي الزمالك بطلًا لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الأولى

في تاريخه، بعد أن نجح في الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، علىملعب ستاد برج العرب، في إياب نهائي البطولة الأفريقية.

كانت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الذهاب بالمغرب انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف من دون رد، ونجح الأبيض في برج العرب من الفوز بهدف من دون رد، ليحتكما إلى ركلات الترجيح مباشرة، ويتوج الزمالك بطلًا لكأس الكونفيدرالية، للمرة الأولى في تاريخه.