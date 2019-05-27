بعد الفوز بالكونفيدرالية.. الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجًا بالبطولات الأ فريقية

بعد فوزه بلقب بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الأولى في تاريخه، وصل فريق الزمالك إلى البطولة الأفريقية رقم 12 لينفرد بالمركز الثاني كأكثر الفرق الأفريقية تتويجًا بالألقاب القارية.

جاء الزمالك في المركز الثاني خلف الأهلي، صاحب العشرين لقبًا إفريقيًا، ومتفوقًا على مازيمبي ثالث الفرق الأفريقية برصيد 11 بطولة.

كان الزمالك حقق لقب الكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الأولى في تاريخه، بمسماها الجديد، بالفوز على نهضة بركان في نهائي البطولة، أمس الأحد، بركلات الترجيح بنتيجة 5/ 4.

توج نادي الزمالك بطلًا لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن نجح في الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح

بنتيجة 5-4، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب ستاد برج العرب، في إياب نهائي البطولة الأفريقية.

كانت نتيجة مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في الذهاب بالمغرب انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف من دون رد، ونجح الأبيض في برج العرب من الفوز بهدف من دون رد، ليحتكما إلى ركلات الترجيح مباشرة، ويتوج الزمالك بطلًا لكأس الكونفيدرالية، للمرة الأولى في تاريخه.