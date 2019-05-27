رياضة | خروج أبو جبل وفتوح من حسابات حسام حسن أمام الاتحاد لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خروج أبو جبل وفتوح من حسابات حسام حسن أمام الاتحاد لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، عن خروج محمد أبو جبل حارس المرمي وأحمد فتوح الظهير الأيسر للنادى السكندري، من قائمة الفريق التى ستواجه الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدوري والمقرر إقامتها حتى الأن يوم 3 يونيو المقبل.

وأكد عامر أن خروج الثنائي من حسابات حسام حسن المدير الفنى لسموحة يأتى للحفاظ عليهم من الإصابات، بعد إنضمامهم لصفوف المنتخب الوطني الأول، الذى يستعد لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل على الأراضي المصرية.

ويعانى نادى سموحة من بعض الغيابات فى اللقاء المصيري أمام الاتحاد السكندري، وأبرزهم محمد حمدى زكى والسيد فريد وأحمد مصطفي وأحمد بامبا وعمرو بركات ومحمود السيد وإيمومو.

ويذكر أن سموحة يحتل المركز العاشر برصيد 38 نفطة، بينما يريد زعيم الثغر الإستكرار بالدوري، والذى يحتل المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة.