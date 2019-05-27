رياضة | حكم روماني يدير مواجهة الجونة والإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكم روماني يدير مواجهة الجونة والإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسند الاتحاد المصري لكرة القدم، مباراة الجونة والإسماعيلي، إلى طاقم تحكيم روماني لإدارة اللقاء.

ويستضيف الجونة منافسه الإسماعيلي، في تمام العاشرة من مساء اليوم الاثنين على ستاد الغردقة، في إطار مباريات الأسبوع 34 لمسابقة الدوري.

وكان قد أرسل نادي الجونة خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة، يطلب فيه طاقم حكام أنبي لمباراته أمام الإسماعيلي.

ويدخل الجونة المباراة محتلاً المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة.