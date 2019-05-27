رياضة | تعليق مثير من حارس آرسنال على غياب مخيتريان عن نهائي الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من حارس آرسنال على غياب مخيتريان عن نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد بيرند لينو حارس مرمى فريق آرسنال الإنجليزي قرار منح باكو عاصمة أذربيجان حق استضافة نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويلتقي آرسنال مع مواطنه تشيلسي بعد غدٍ الأربعاء في باكو في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

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ولم يسافر لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتريان مع آرسنال إلى باكو وسط مخاوف تتعلق بسلامته؛ بسبب المشاكل السياسية المتصاعدة بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال لينو لمجلة "كيكر شبورتس" الألمانية اليوم الإثنين: "إن عدم تمكنه (مخيتريان) من اللعب يعد فضيحة".

وأضاف متعجبًا: "لقد عمل مخيتريان بشكل قوي طوال الموسم، وفي الأخير يُحرم من اللعب في مثل هذا النهائي لأسباب سياسية".