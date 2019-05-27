رياضة | الأهلي يغري لاعبيه بالمكافآت لحسم لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يغري لاعبيه بالمكافآت لحسم لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس جهاز الكرة بالنادى الأهلي، رصد مكافآت للاعبين للفوز بمباراتي المقاولون العرب والزمالك فى بطولة الدورى.

يأتي ذلك لتحفيز اللاعبين للفوز بهما للتتويج ببطولة الدورى الممتاز، خاصة بعد التعثر الأخير أمام الإسماعيلى والذى أفقد الفريق نقطتين ثمينتين فى صراعه على القمة مع الزمالك.

وخسر الاهلي لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم ويرغب في تحقيق لقب الدوري.

