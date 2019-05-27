رياضة | رئيس مانشستر سيتي: سننتصر بمعركة اللعب النظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مانشستر سيتي: سننتصر بمعركة اللعب النظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقول خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي إن النادي "سينتصر بلا شك" في التحقيق المتعلق بانتهاكات مزعومة من بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للوائح اللعب المالي النظيف.

وأحال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيتي إلى غرفة قضائية مستقلة بعد تحقيق بدأ في مارس الماضي.

وذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية في مارس الماضي أن الملاك الإماراتيين للنادي بالغوا في قيمة عقود رعاية من أجل الامتثال لمتطلبات اللعب المالي النظيف.

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وقال المبارك في مقابلة نشرت بموقع النادي على الإنترنت : "هل أشعر بالقلق؟ لا. أحترم الهيئات الرقابية التي تؤدي عملها و(أحترم) أي عملية رقابية توجه لنا أسئلة".

وأضاف: "علينا الرد باحترافية وهذا ما فعلناه. نتعامل مع كل هذه الكيانات وفقا للمطلوب، لدينا أجوبة واضحة".

وتابع: "أثق أننا سننتصر بلا شك إذا تم الحكم وفقًا للحقائق. إذا لم يكن الأمر يتعلق بالحقائق ويتعلق بأشياء أخرى، فإن الأمور ستكون مختلفة".

وتهدف لوائح اللعب المالي النظيف إلى منع الأندية من الحصول على مبالغ مالية غير محدودة، عن طريق عقود رعاية مبالغ في قيمتها مع منظمات ذات صلة بالملاك.