رياضة | راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يحسم مصيره مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الدولي الاسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد مستقبله مع الفريق الملكي في الفترة المقبلة في ظل تقارير رحيله.

وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن راموس يخطط للبقاء في ريال مدريد بالموسم المقبل ويريد تمديد عقده من 2021 حتى 2022 لسنة إضافية.

وتابعت الصحيفة أن راموس يرغب في رفع راتبه الحالي من 12 مليون يورو سنويا لـ14 مليون يورو مع تمديد عقده حتى يونيو 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن راموس يريد كتابة التاريخ مع ريال مدريد بالاستمرار مع الفريق حتى يونيو 2022 من أجل تخطي راؤول جونزاليس في عدد المباريات مع النادي الملكي بعدما وصل الأخير 741 مباراة مع الملكي يتبقى لراموس 135 من أجل معادلته.