رياضة | ريال مدريد يستغل أزمات توخيل لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستغل أزمات توخيل لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب نادي ريال مدريد مصير نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا من أجل محاولة ضمه في الفترة المقبلة.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن المدرب الألماني ، الذي جدد عقده حتى عام 2022 مع باريس ، تسبب في أزمات من حين لآخر مع نيمار وهذا يمكن أن يسهل مغادرة رقم 10 وانتقاله للريال.

أضافت الصحيفة أن المستقبل المحتمل لنيمار هو الرحيل عن باريس سان جيرمان بناءً على الأفعال التي تجبر النادي على البيع. وينتظر ريال مدريد الموقف خاصة بعد التجديد الأخير لتوماس توخيل حتى عام 2022.

ريال مدريد مهتم بالقيام بثورة في بيرنابيو بعد موسم سيئ بالنسبة لفلورنتينو بيريز ويرغب في التعاقد مع صفقات مميزة لعل أبرزها نيمار دا سيلفا.