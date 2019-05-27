رياضة | ملياردير عربي يقترب من شراء نيوكاسل

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توصل مايك آشلي مالك نيوكاسل الإنجليزي لاتفاق من أجل بيع النادي إلى الملياردير الإماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان مقابل 350 مليون جنيه استرليني (445.24 مليون دولار).

وذكرت صحيفة "ذا صن" في وقت متأخر من أمس الأحد، أنه تم توقيع العقود بين آشلي والشيخ خالد وأُرسلت إلى رابطة الدوري الممتاز.

وحاول آشلي في الماضي بيع النادي الذي اشترى فيه حصة مسيطرة عام 2007.

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وقال آشلي، الذي يمتلك أحد الشركات البريطانية لبيع الملابس الرياضية بالتجزئة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إنه لم يتلق أي عروض مقبولة لشراء نيوكاسل بعد عام من وضع النادي للبيع رسميا، لكنه أبلغ سكاي نيوز في ديسمبر/ كانون الأول بأنه حقق تقدما جيدا في محادثات حول صفقة لبيع النادي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" سابقا أن الشيخ خالد، وهو ابن عم الملياردير الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي، فشل في مساعيه لشراء ليفربول مقابل ملياري جنيه إسترليني العام الماضي.

والشيخ خالد هو مؤسس مجموعة بن زايد، وهي مجموعة رائدة في العديد من المجالات في الأسواق المحلية والدولية.

ولم يرد نيوكاسل يونايتد ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومجموعة بن زايد بعد على طلبات من رويترز للتعقيب على التقرير.