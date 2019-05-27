رياضة | ثورة تصحيح في برشلونة بعد صدمة توديع الكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثورة تصحيح في برشلونة بعد صدمة توديع الكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة لإحداث ثورة تغيير بعد خسارة لقب كأس ملك إسبانيا على يد فريق فالنسيا في المباراة النهائية وتحقيق لقب الليجا فقط.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن "فالفيردي يثير الشكوك في برشلونة"، مشيرة إلى أن نقاشًا سيدور داخل النادي حول ما إذا كان المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني، هو الشخص المثالي لقيادة الثورة التي يحتاجها الفريق من عدمه، في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن هناك إجماع داخل النادي على إعادة هيكلة الفريق، من خلال التعاقدات الجديدة التي سترفع من مستوى وكفاءة برشلونة، إلى جانب الاستغناء عن لاعبين مهمين من أجل تمويل الصفقات المقبلة.