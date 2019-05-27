رياضة | هازارد ينتظر الأسبوع الحاسم لمستقبله وريال مدريد يترقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد ينتظر الأسبوع الحاسم لمستقبله وريال مدريد يترقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الإنجليزي الأسبوع الحاسم، في مسيرته في ظل الكثير من الشائعات في الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن الأسبوع الجاري حاسم في مسيرة البلجيكي إيدين هازارد الذي سيخوض نهائي الدوري الأوروبي ضد ارسنال يوم الأربعاء المقبل وهى المباراة الأخيرة له مع تشيلسي قبل الانتقال بصورة رسمية لصفوف ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة أن كل المؤشرات تشير إلى أن هازارد سوف يوقع على عقد مع ريال مدريد في الأسبوع المقبل بصفقة تصل لـ100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يريد ضم هازارد من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي بصفقات من العيار الثقيل استعدادا للموسم الجديد.