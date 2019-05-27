رياضة | الكشف عن حقيقة خلافات نيمار ومبابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة خلافات نيمار ومبابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، حقيقة خلافات البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، زميله في صفوف الفريق الباريسي في الفترة الأخيرة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن العلاقة بين نيمار ومبابي ممتازة للغاية داخل باريس سان جيرمان وتصريحات كيليان الأخيرة غير متعلقة بالبرازيلي.

وتابع الموقع أن مبابي يعتبر نيمار هو الرجل الأول في باريس سان جيرمان وعلاقة الثنائي جيدة ولم تتغير منذ تصريحات مبابي حول إمكانية رحيله عن بطل الدوري الفرنسي في الفترة المقبلة.