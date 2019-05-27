رياضة | بعد التتويج بالكونفدرالية.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التتويج بالكونفدرالية.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد مجلس إدارة نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز بد الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان بركلات الترجيح.

واستقر الزمالك على عدم خوض أى لقاء فى بطولة الدورى قبل خوض الأهلى مباراتى المقاولون فى الدورى وبيراميدز فى الكأس وفقا للجدول الموضوع من لجنة المسابقات.

وأكد مسؤولو الزمالك استحالة خوض الزمالك 5 مباريات قبل كأس الأمم الأفريقية، وإن تم الإصرار على ذلك فسينسحب من المسابقة.

ويبدأ الفريق الأبيض الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، والمؤجلة من بطولة الدوري.