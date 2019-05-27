الزمالك بطلا للكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه

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فريق الزمالك سيطر على مجريات اللعب، وأنهى المباراةَ متقدمًا بهدف نظيف، وفي النهاية استحق التتويج بالكونفيدرالية بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح

توِّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، جاء عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

استحوذ فريق الزمالك على الكرة، لكن دون خطورة على مرمى نهضة بركان، الذي شكل خطورة على مرمى جنش في الدقيقة السادسة، بعد انطلاقة من كودجو الذي حول عرضية أرضية إلى العشير الذي أطاح بالكرة أعلى العارضة. رد الزمالك لم يتأخر سوى دقيقة، عندما شن هجمة منظمة بين أحداد وأوباما، انفرد على إثرها الأخير، لكنه أطاح

استحوذ فريق الزمالك على الكرة، لكن دون خطورة على مرمى نهضة بركان، الذي شكل خطورة على مرمى جنش في الدقيقة السادسة، بعد انطلاقة من كودجو الذي حول عرضية أرضية إلى العشير الذي أطاح بالكرة أعلى العارضة. رد الزمالك لم يتأخر سوى دقيقة، عندما شن هجمة منظمة بين أحداد وأوباما، انفرد على إثرها الأخير، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة، وفي الدقيقة 19، انطلق كودجو من على حدود منطقة الجزاء، وأطلق تصويبة قوية، مرت أعلى العارضة. انحصر اللعب بين الفريقين، وفي الدقيقة 24 أطلق إبراهيم حسن تصويبة صاروخية مرت أعلى العارضة، وبعد مرور 5 دقائق أرسل عبدالله جمعة عرضية، استقبلها أوباما برأسية ضعيفة مرت بجوار القائم. الزمالك سيطر على الكرة، في المقابل اعتمد نهضة بركان على المرتدات، التي شكلت خطورة في بعض الأحيان، وسقط عدد من لاعبي نهضة بركان بشكل متتالٍ في محاولات لإهدار الوقت، ليحصل الثنائي بكر الهلالي وأمين الكأس على بطاقتين صفراوين، وبطاقة لمحمود جنش حارس الزمالك، بعد مشادة مع لاعب الفريق المغربي. واحتسب باملاك تيسيما حكم المباراة أربع دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع، فشل الفريقان خلالهما في التسجيل، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. Advertisements بداية الشوط الثاني جاءت هادئة، وبعد مرور خمس دقائق، نظم الزمالك هجمة خطيرة، بعد تمريرة من كهربا إلى أوباما داخل منطقة الجزاء، مهدها إلى حمدي أحداد، الذي حاول اللحاق بالكرة، لكنه تدخل مع عبدالعاطي المحمدي حارس نهضة بركان. الدقيقة 53، شهدت الخبر السار لجماهير الزمالك، بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو، ليحتسب باملاك تيسيما ركلة جزاء للفارس الأبيض، بعد تصويبة من إبراهيم حسن ارتطمت في يد محمد عزيز، نفذها محمود علاء بنجاح معلنًا عن هدف التقدم للفريق الأبيض. بعد الهدف، سيطر لاعبو الزمالك على الكرة، واستلم محمود كهربا تمريرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية مرت بعيدًا عن المرمى، وأجرى كريستيان جروس أول تبديلاته بخروج إبراهيم حسن ونزول أحمد سيد زيزو، الذي شكل خطورة فور مشاركته، بتسديدة صاروخية مرت أعلى المرمى. استمرت السيطرة الزملكاوية وانطلق محمود كهربا من وسط الملعب، ومرر كرة إلى حميد أحداد، الذي أرسل عرضية استقبلها أحمد سيد زيزو، بتسديدة صاروخية اصطدمت بكهربا، قبل أن يبعدها دفاع نهضة بركان عن مناطق الخطورة. وفي الدقيقة 77 حصل نهضة بركان على ركنية، نفذت داخل منطقة الجزاء، استقبلها كودجو، بتسديدة في المرمى، أبعدها محمود علاء بنجاح، وانطلق محمد إبراهيم وسدد الكرة التي اصطدمت بدفاع نهضة بركان، وارتدت إلى أحمد سيد زيزو الذي أطلق صاروخية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل. حميد أحداد استلم الكرة على حدود المنطقة، وأطلق تسديدة رائعة، تصدى لها حارس نهضة بركان ببراعة شديدة، وفي الدقيقة 83 أجرى جروس ثاني تبديلاته بخروج محمد إبراهيم ومشاركة محمود عبدالعزيز، قبل أن يشارك خالد بوطيب بدلا من حميد أحداد. وفي الدقيقة 90 حصل عمر المساوي على البطاقة الحمراء، بعد ضرب محمود كهربا بدون كرة، واحتسب باملاك ثلاث دقائق وقتا محتسبا بدلا من الضائع، لينتهي اللقاء بتقدم الزمالك بهدف نظيف، ويحتكم الفريقان لركلات الترجيح. خالد بوطيب سجل الركلة الأولى بنجاح، وأضاع الأشعر الركلة الأولى لنهضة بركان، ونجح محمود علاء في تسجيل الركلة الثانية، ونجح لاعب الفريق المغربي في التسجيل، وسجل عبدالله جمعة الركلة الثالثة للزمالك، وسجل كودجو الركلة الثالثة، وسجل أوباما الركلة الرابعة، ونجح بركان في تسجيل الركلة الرابعة، وسجل أحمد زيزو ركلة الفوز.

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