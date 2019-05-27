انت الان تتابع أمير مرتضى: الكونفدرالية لن تكون البطولة الأخيرة للزمالك هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ ص

أمير مرتضى

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الشكر لجماهير ناديه التي حرصت على مساندة الفريق قبل مواجهة نهضة بركان المغربي بساعات طويلة، مشيرًا إلى أن اللاعبين ومجلس الإدارة والجهاز الفني يستحقون التحية على المجهود الذي بذلوه طوال الموسم الحالي. وأضاف أمير، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن الفريق كان يخطط منذ بداية الموسم للفوز ببطولة طويلة المدى مثل الكونفدرالية والدوري العام، وهو ما تحقق في الاولى، مشددًا أن الزمالك لن يفرط في لقب الدوري هذا الموسم قبل الثانية الأخيرة من المسابقة.

واستمر في حديثه: «لقب بطولة الكونفدرالية لن يكون الأخير للزمالك هذا الموسم، ونحن قادرون على التتويج ببطولات أخرى بعد لقبي السوبر المصري السعودي، ثم الكونفدرالية». وتوج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، مساء الأحد، على حساب ضيفه نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على

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